В России начался масштабный пожар на территории металлургического завода "Красный октябрь" в Волгограде.

В МЧС заявляют, что горит трансформаторное масло, которое разлилось на площади 50 кв. м.

Как мы писали, 14 августа в российской Махачкале взорвалась заправка. Погибли пять человек, более десяти ранены.

Ранее в Москве прогремел мощный взрыв в элитном жилом комплексе "Лайнер" на Ходынском бульваре. В экстренных службах сообщали, что взорвался фреон при ремонте холодильника.

Как мы писали недавно в российском городе Георгиевск пылал вещевой склад в воинской части. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха.

Также в Подмосковье прогремел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Пострадали 38 человек, двое госпитализированы, была объявлена эвакуация. В экстренных службах заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.