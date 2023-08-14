В понедельник, 14 августа, в Махачкале РФ взорвалась заправка. Погибли пять человек, более 10 ранены.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и публикуют видео пожара после взрыва.

По данным пабликов, взрыв слышали во всех частях города. Загорелись более десяти автомобилей.

Как сообщают российские СМИ, на месте работают пожарные, приехало очень много скорых. В районе ЧП образовалась большая пробка.

Ранее сегодня в Москве прогремел мощный взрыв в элитном жилом комплексе "Лайнер" на Ходынском бульваре. В экстренных службах говорят, что взорвался фреон при ремонте холодильника.

Как писала "Страна", недавно в российском городе Георгиевск пылал вещевой склад в воинской части. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха.

Также на днях в Подмосковье прогремел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Пострадали 38 человек, двое госпитализированы, была объявлена эвакуация. В экстренных службах заявляют, что причиной стал человеческий фактор и нарушение технологических процессов.