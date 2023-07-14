В больнице от полученных травм и ожогов скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших в результате ДТП и пожара на АЗС на Броварском проспекте в Киеве.

Об этом сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии "Суспильному".

Юноша был пассажиром въехавшего в автозаправочную станцию и загоревшегося легкового авто. За рулем автомобиля находился его старший брат. Оба брата после аварии попали с ожогами в реанимацию, были в тяжелом состоянии. Состояние работника АЗС, тоже пострадавшего в результате происшествия, медики раньше оценивали как средней тяжести.

Напомним, 9 июля водитель автомобиля "Ауди" на большой скорости двигался по Броварскому проспекту, съехал в сторону автозаправки, однако не успел затормозить. Авто врезалось в автозаправочную колонку, которая загорелась. По информации КГГА, огонь бушевал на площади 1 500 кв. метров, к тушению привлекали 30 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Также мы публиковали фото последствий пожара на АЗС на Броварском проспекте. Сгорели восемь легковых авто, строение полностью уничтожено огнем.