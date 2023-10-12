Минобороны РФ утверждает, что ночным ударом по Измаилу Одесской области поражен склад военной техники.

Об этом сказано в сводке ведомства.

Также Минобороны заявило о якобы уничтожении других военных объектов.

"В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины". - говорится в тексте.

Украина сообщала, что в Одесской области были повреждены два складских здания. По поводу Миргорода говорилось, что попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы. А в Николаевской области сегодня днем подтвердили прилет, но без подробностей.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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