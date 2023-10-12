Появились фото последствий удара "Шахедов" по Одесской области в районе Измаила
Утром 12 октября появились фото последствий удара РФ по Одесской области, где беспилотники "Шахед" попали в район Измаила.
Соответствующие снимки публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, повреждены два складских здания и частично разрушено одно из них. Есть пострадавший.
Напомним, ночью Украину атаковали 33 беспилотника "Шахед" с северного и южного направлений. ПВО сбила 28 дронов, из них десять - в Одесской области. Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.
Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.