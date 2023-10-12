Утром 12 октября появились фото последствий удара РФ по Одесской области, где беспилотники "Шахед" попали в район Измаила.

Соответствующие снимки публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, повреждены два складских здания и частично разрушено одно из них. Есть пострадавший.

Напомним, ночью Украину атаковали 33 беспилотника "Шахед" с северного и южного направлений. ПВО сбила 28 дронов, из них десять - в Одесской области. Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.