Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Белгородской области, обеспечивающую светов военные объекты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в СБУ.

По данным источников, СБУ применила дроны для атаки подстанции в селе Красная Яруга, к которой были подключены военные объекты противника. Видео показывает, что дроны точно поразили цель.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - сообщили в СБУ.

Напомним, сегодня ночью территорию РФ атаковали 27 беспилотников. Заявлялось, что восемнадцать из них сбили над Курской областью и два – над Белгородской.

Ранее сообщали, что Украина атаковала российские корабли в Севастополе новым подводным оружием.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.