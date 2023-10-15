СБУ атаковали дронами электроподстанцию в Белгородской области РФ - СМИ
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Белгородской области, обеспечивающую светов военные объекты РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в СБУ.
По данным источников, СБУ применила дроны для атаки подстанции в селе Красная Яруга, к которой были подключены военные объекты противника. Видео показывает, что дроны точно поразили цель.
"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - сообщили в СБУ.
Напомним, сегодня ночью территорию РФ атаковали 27 беспилотников. Заявлялось, что восемнадцать из них сбили над Курской областью и два – над Белгородской.
Ранее сообщали, что Украина атаковала российские корабли в Севастополе новым подводным оружием.
Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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