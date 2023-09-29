Служба безопасности Украины с помощью дрона уничтожила российскую радиолокационную станцию (РЛС) в Курской области.

Об этом сообщает издание New Voice со ссылкой на свой источник в СБУ.

Как заявили в спецслужбе, радиолокационную станцию "Каста" поразили возле деревни Гирьи Беловского района.

Данная РЛС может определять воздушные цели на предельно малых высотах.

Сегодня утром власти Курской области заявили о массовом налете дронов на регион. Они сообщили, что ударом повреждена подстанция, произошло обесточивание пяти населенных пунктов и больницы.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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