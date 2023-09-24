Днем в воскресенье, 24 сентября, в Курске РФ сообщили о новых взрывах. Над городом поднимаются столбы дыма.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор области Роман Старовойт заявил, что в Курске работает ПВО.

Отметим, что сегодня в Курске празднуют 991-летие города. Сначала губернатор области Старовойт заявил, что праздничные мероприятия отменять не будут. Однако позже мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что отменил салют в честь Дня города ради спокойствия и безопасности жителей.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал мэр в соцсетях.

Напомним, утром сообщалось, что беспилотник повредил крышу одного из админзданий. Украинские Telegram-каналы писали, что это было здание ФСБ.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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