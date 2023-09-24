В российском Курске сообщают, что был прилет беспилотника. В городе слышали взрыв, а также виден столб дыма.

Власти региона сообщают, что был удар по админзданию, пострадала крыша.

В сети публикуют видео с места прилета. Отметим, что сегодня Курск отмечает день города - свое 991-летие.

Ранее мы писали, что "неизвестные диверсанты" взорвали два самолета и вертолет на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье. ГУР сообщает, что операция произошла 18 сентября. На этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики.

А накануне в оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. По данным ГУР, во время удара погибло девять человек, ранения получили 16. Среди раненых, командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении Александр Романчук

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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