В Курской области заявили о повреждении подстанции после атаки дронов. Обесточены пять населенных пунктов
Утром 29 сентября власти Курской области заявили о массовом налете дронов на регион. Ударом повреждена подстанция, произошло обесточивание.
Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По данным Министерства обороны РФ, в области сбито десять беспилотников.
Старовойт проинформировал, что в слободе Белой Беловского района дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию.
"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - сообщил губернатор.
По его словам, восстановление электроснабжения начнут после того, как это станет безопасно.
Между тем украинские издания со ссылкой на источники в спецслужбе пишут, что очередное поражение подстанции в Курской области - это спецоперация СБУ.
Сообщается, что к атакованной подстанции, в частности, были подключены важные военные объекты РФ.
Также опубликовано видео поражения объекта.
Это уже вторая подобная атака за последние несколько дней. Источники в СБУ заявляют, что будут наносить такие удары в ответ на атаку по украинской энергетике.
О том, что Украина будет отвечать на новые атаки РФ по энергетике, накануне предупреждал и министр обороны Рустем Умеров.