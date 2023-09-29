Утром 29 сентября власти Курской области заявили о массовом налете дронов на регион. Ударом повреждена подстанция, произошло обесточивание.

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным Министерства обороны РФ, в области сбито десять беспилотников.

Старовойт проинформировал, что в слободе Белой Беловского района дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - сообщил губернатор.

По его словам, восстановление электроснабжения начнут после того, как это станет безопасно.

Между тем украинские издания со ссылкой на источники в спецслужбе пишут, что очередное поражение подстанции в Курской области - это спецоперация СБУ.

Сообщается, что к атакованной подстанции, в частности, были подключены важные военные объекты РФ.

Также опубликовано видео поражения объекта.

Это уже вторая подобная атака за последние несколько дней. Источники в СБУ заявляют, что будут наносить такие удары в ответ на атаку по украинской энергетике.

О том, что Украина будет отвечать на новые атаки РФ по энергетике, накануне предупреждал и министр обороны Рустем Умеров.