Удары по различным объектам в России наносят ее граждане с территории своей страны.

Об этом заявил в эфире "24 канала" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"По территории России работают граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть довольно активна и эффективна, мы сами это видим. И Курскую область видим, и Белгородскую область видим. Постоянно увеличивается количество эффективных действий и в отношении военных объектов, и относительно критических объектов", - сказал советник Андрея Ермака.

Подоляк также дал понять, что количество ударов на территории России будет расти.

"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", - добавил он.

На днях мы сообщали об атаке беспилотников по аэродрому Халино под Курском.

Также недавно в ГУР заявили, что в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет на военном аэродроме.

Между тем война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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