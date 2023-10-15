В минобороны РФ заявляют, что сегодня ночью, 15 октября, территорию России атаковали 27 беспилотников. Сообщают о сбитии якобы всех целей.

Сообщается, что из них восемнадцать сбили над Курской областью и два – над Белгородской.

Где были остальные не уточняется.

Также в субботу вечером над Курском и окрестностями сбили 12 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он сообщил, что обломки дронов упали в городской черте и селе Зорино, но никто из жителей не пострадал.

Напомним, вчера в России заявляли о сбитии над Черным морем в районе Адлера и Сочи двух беспилотников. После взрывов у жителей стал пропадать свет.

Ранее в России заявляли о поражении украинского беспилотника в 10 км от юго-западного побережья Крыма.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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