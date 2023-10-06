Российские силовики задержали мужчину, который сфотографировал, как держит в руке бумажку с надписью "Крым - это Украина" на фоне горящего штаба Черноморского флота РФ после ракетного удара по Севастополю 22 сентября.

О задержании пишут российские телеграм-каналы.

Фотографию мужчины с надписью активно распространяли украинские паблики.

Похоже, мужчину отследили по камерам видеонаблюдения. Детали задержания не сообщаются.

Напомним, в результате удара здание штаба сильно пострадало.

Минобороны РФ заявляло об одном погибшем военном в результате атаки по штабу Черноморского флота. В ВСУ утверждали, что во время атаки на штаб в Севастополе был убит командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

Правда, вскоре Минобороны РФ опубликовало кадры заседания коллегии ведомства, на которых появился Соколов. Позже было обнародовано другое видео с живым командующим.

А вчера Севастополе задержали женщину, которая, как утверждается, сняла ставшее знаменитым видео прямого попадания по штабу Черноморского флота РФ, где закадровый голос говорил: "Почалось. Взрывы, взрывы, взрывы в центре города".