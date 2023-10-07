Министерство обороны России утверждает, что "средства ПВО малого ракетного катера Черноморского флота уничтожили украинский беспилотник в 10 км от юго-западного побережья Крыма".

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Назначенный РФ "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что ПВО отразила "атаку воздушных целей со стороны моря".

Накануне ГУР опубликовало кадры высадки украинского спецназа в Крыму и на двух черноморских косах.

Напомним, в ночь на 6 октября украинская ПВО сбила 25 беспилотников, выпущенных из Крыма. Всего Украину атаковали 33 дрона.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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