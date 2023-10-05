У побережья Крыма обнаружено тело в гидрокостюме. По предварительной информации, это участник украинской ДРГ, погибший в перестрелке с российскими пограничниками.

О находке сообщают российские телеграм-каналы.

Тело мужчины обнаружили в районе бухты балки Ожиная в Черноморском районе. Погибший был одет в гидрокостюм, с собой у него нашли два автоматных магазина калибра 5,45 мм, GPS-навигатор и радио. На теле виднелись два пулевых отверстия.

До появления публикаций в Телеграме о нахождении тела без подробностей сообщал "глава" Крыма Сергей Аксёнов.

Сегодня Главное управление разведки украинского Минобороны опубликовало видео высадки десанта в Крыму. Как заявили в ГУР, высадку проводило спецподразделение ГУР "Артана". Военные высадились на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах, которые находятся в Черном море западнее левобережья Херсонской области. Там украинские спецназовцы вступили в бой с войсками РФ и нанесли им "значительные потери".

Вчера в ГУР признали, что в ходе спецоперации были потери. А РФ опубликовала видео с пленным украинским бойцом.