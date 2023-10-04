Российские военные телеграм-каналы утверждают, что взятый в плен в оккупированном Крыму военный ГУР не рядовой Александр Любас, как он сам себя назвал, а офицер ВСУ Александр Лобас.

В 2017 году он был удостоен ордена "Народный герой Украины". СМИ тогда сообщали, что Александр Лобас является кадровым офицером, подполковником, создателем и первым командиром 37-го отдельного мотопехотного батальона, который был сформирован на основе самообороны Запорожской области в 2014 году. Имеет позывной "Соболь". Также писали, что в 2017 году ему было 45 лет (то есть он 1972 или 1971 года рождения, в то время как пленный на видео заявлял, что он 1977 года рождения).

Визуально Александр Лобас похож на пленного, но пока нельзя со 100% уверенностью утверждать, что в плен взят именно он.

Украина официально захват военного в плен после рейда в Крым не подтверждала.

Источники "Страны" в ВСУ сомневаются в том, что Лобас мог вообще участвовать в этой операции, так как он командовал подразделением совсем на другом направлении.

Напомним, сегодня в ГУР Минобороны Украины сообщили о высадке десанта на территории Крыма. На опубликованных кадрах, снятых дронами, видны водные скутеры, подплывающие к берегу.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил потери среди украинских бойцов при высадке десанта в оккупированном Крыму.