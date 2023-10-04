Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о высадке десанта на территории Крыма.

По данным ГУР она прошла успешно, бойцы десантировались и нанесли "огневое поражение" россиянам.

На опубликованных кадрах, снятых дронами, видны водные скутеры, подплывающие к берегу.

Затем бойцы, стоя по колено в воде с флагом, говорят, что "ГУР МО совершило очередную высадку на Крым, Крым будет украинским или безлюдным".

В РФ сегодня также заявили о высадке десанта ВСУ в Крыму. Сообщили что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, но по ним якобы нанесла удар военная авиация, в результате чего погибли 13 десантников.

В РФ утверждают, что был взял в плен один десантник. Сообщается, что он рядовой солдат подразделения ГУР, который прибыл в Крым из Вилково Одесской области в составе группы из шестнадцати человек. В подтверждение в ФСБ публикуют фото с допроса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГУР показало видео погони двух российских вертолетов, которые не смогли сбить дрон-разведчик у Тарханкута.

А также, что ранее украинская разведка провела рейд на мыс Тарханкут в Крыму.