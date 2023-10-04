Главное управление разведки Минобороны Украины признало потери среди украинских бойцов при высадке десанта в оккупированном Крыму.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими", - сообщил Юсов.

Атаку осуществляли спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО.

"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам!", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее Буданов заявлял, что в спецназе ГУР есть спецподразделение "Парагон" под командованием Тимура.

РФ утверждает, что были убиты 13 украинских военных, а одного взяли в плен. Показаны кадры его допроса и водный скутер, на которых приплыли украинцы. Пленный на видео заявил, что задача у них была поставить флаг и заявить, что "ГУР вошла в Крым".

Российское ФСБ публикует кадры, как утверждается, допроса пленного украинского военного, который в составе группы пытался высадиться в Крыму этой ночью.

Показаны кадры водного скутера, оружия и украинского флага с символикой ГУР.

Мужчина говорит, что его зовут Любас Александр Владимирович, 1977 года рождения, что он рядовой солдат подразделения ГУР, воинская часть 0336.

Целью высадки называет "поставить флаг и сказать, что ГУР зашло в Крым". Говорит, прибыли в Крым из Вилково Одесской области, с Дуная на скутерах и катере. Всего в составе группы было 16 человек.

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что взятый в плен не рядовой Александр Любас, как он сам себя назвал, а офицер ВСУ Александр Лобас.

В 2017 году он был удостоен ордена "Народный герой Украины". СМИ тогда сообщали, что Александр Лобас является кадровым офицером, подполковником, создателем и первым командиром 37-го отдельного мотопехотного батальона, который был сформирован на основе самообороны Запорожской области в 2014 году. Имеет позывной "Соболь". Также писали, что в 2017 году ему было 45 лет (то есть он 1972 или 1971 года рождения, в то время как пленный на видео заявлял, что он 1977 года рождения).

Визуально Александр Лобас похож на пленного, но пока нельзя со 100% уверенностью утверждать, что в плен взят именно он.

Украина официально захват военного в плен после рейда в Крым не подтверждала.

Источники "Страны" в ВСУ также опровергают эту информацию.

Офицер ВСУ Александр Лобас командует сейчас подразделением совсем на другом направлении, сообщают источники.

О том, что попавший в плен украинский военный не Александр Лобас пишут и российские СМИ. По их данным он действительно рядовой Александр Любас, как он сам и заявлял. Уроженец Волынской области, ранее работал охранником.

Напомним, сегодня утром в России заявили, что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним нанесла удар военная авиация.