Целью атаки беспилотников на Смоленскую область РФ был завод, где производят ракеты Х-59 - ГУР
Целью вчерашней атаки беспилотников на Смоленскую область РФ был авиазавод, где производят ракеты Х-59.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Украины в своем Telegram-канале.
Заявлено, что три из четырех дронов попали в цель, "нанеся значительные повреждения" производственным мощностям российского предприятия.
В РФ заявляли о поражении пяти беспилотников.
В ГУР добавили, что ракетами Х-59 (в модификации Х-59МК2) РФ часто бьет по Украине.
Ранее в РФ заявили об атаке дронов на подстанцию в Курской области. Сообщалось об обесточивании пяти населенных пунктов. Украинские паблики писали, что к атакованной подстанции, в частности, были подключены важные военные объекты РФ.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.
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