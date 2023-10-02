Целью вчерашней атаки беспилотников на Смоленскую область РФ был авиазавод, где производят ракеты Х-59.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Украины в своем Telegram-канале.

Заявлено, что три из четырех дронов попали в цель, "нанеся значительные повреждения" производственным мощностям российского предприятия.

В РФ заявляли о поражении пяти беспилотников.

В ГУР добавили, что ракетами Х-59 (в модификации Х-59МК2) РФ часто бьет по Украине.

Ранее в РФ заявили об атаке дронов на подстанцию в Курской области. Сообщалось об обесточивании пяти населенных пунктов. Украинские паблики писали, что к атакованной подстанции, в частности, были подключены важные военные объекты РФ.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.