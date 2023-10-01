В российском городе Смоленске власти заявили о сбитии пяти беспилотников. Сообщается, что они подавлены РЭБ. Пострадавших нет. Минобороны РФ заявляет, что дроны уничтожены над территорией Смоленской области.

Местные паблики сообщают, что дроны пытались атаковать авиационный завод.

Отметим, что от Смоленска до границы Украины около 288 километров.

На видео, которые выкладывают местные жители, видно, как дроны пытаются сбивать. Также видны сильные взрывы.

В Сочи тоже были замечены неизвестные беспилотники.

Сообщается, что они летели со стороны моря. Местные паблики пишут о "хлопках" в районе аэропорта в Адлере. Вводился запрет на полеты, аэропорт вернулся к штатной работе.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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