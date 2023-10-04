В среду, 4 октября, минобороны РФ заявило о попытке высадки десанта ВСУ в Крыму.

В РФ заявили, что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним нанесла удар военная авиация.

В Украине на данный момент не подтвердили попытку высадки десанта.

Ранее сообщалось, что украинский десант в ходе ночного рейда на мыс Тарханкут в Крыму уничтожил по меньшей мере 30 россиян. В России утверждают, что уничтожили столько же украинских катеров, а 15-20 украинских военных погибли. Но ГУР опровергает, что во время операции у украинской стороны были потери.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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