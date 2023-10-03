Минобороны России утверждает, что в районе Крыма около 20:30 была сбита украинская противокорабельная ракета "Нептун".

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", – говорится в сообщении ведомства.

В 20:33 на территории Крыма объявлялась воздушная тревога, о ней, в частности, сообщал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. В 21:18 тревогу сняли.

А Развожаев позднее написал в своем Телеграме, что в Севастополе работала система ПВО и на один из домов упали обломки беспилотника. Жители города слышали звук взрыва.

Недавно мы рассказывали, что сейчас у Украины из дальнобойных ракет есть Storm Shadow/Scalp и модернизированная версия "Нептуна" класса "земля-земля". В разработке находятся новые крылатые ракеты.

Также мы сообщали, что в конце сентября был нанесен удар по военному аэродрому россиян вблизи крымского города Саки. Сначала российскую ПВО на полуострове перегрузили дронами, а потом нанесли удар по технике ракетами "Нептун".