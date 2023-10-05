Главное управление разведки опубликовало новое видео высадки десанта в Крыму, о которой сообщалось вчера. В ведомстве также раскрыли подробности операции.

Высадку проводило спецподразделение ГУР "Артана". Военные высадились на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах, которые находятся в Черном море западнее левобережья Херсонской области. Там украинские спецназовцы вступили в бой с войсками РФ и нанесли им "значительные потери".

При отступлении из Крыма россияне пытались преследовать украинцев на надводных быстроходных патрульных катерах, поддерживаемые авиацией.

Ранее в ГУР признали, что при проведении этой операции с украинской стороны были потери. При этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что высадку осуществляли спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО.

В РФ утверждали, что группа спецназовцев ГУР следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним нанесла удар военная авиация. А российское ФСБ обнародовало кадры, как утверждалось, допроса пленного украинского военного, который в составе группы пытался высадиться в Крыму.