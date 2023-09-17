Погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Андрей Кондрашкин с позывным "Дунай".

Об этом сообщил "заместитель начальника Росгвардии по "ДНР" Александр Ходаковский.

Подробности гибели он не приводит.

Согласно информации из соцсетей, Кондрашкин родился в 1971 году. Ранее он был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригады. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Напомним, в июле в Бердянске при ракетном ударе погиб заместитель командующего Южного военного округа РФ Олег Цоков.

А месяцем ранее на Запорожском направлении погиб высокопоставленный российский офицер - начштаба 35-й армии РФ генерал-майор Сергей Горячев.

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