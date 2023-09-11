Военкор из "ДНР" Геннадий Дубовой погиб в результате ДТП в Донецке.

Об этом сообщают российские издания.

По предварительной информации, на него наехала машина на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Дубовой должен был встречать жену и пошел за цветами. Когда он подходил к дому, его сбила машина.

С 2014 года Дубовой воевал за "ДНР". В последнее время он перестал публиковать репортажи и написал, что воюет в подразделении, в котором запрещено снимать.

В июле военкор топового российского издания РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне боевых действий в Запорожской области.

Между тем война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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