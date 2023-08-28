Блогер Даша Квиткова озвучила свою версию ДТП в Киеве, в котором столкнулись четыре элитных авто.

Паблики ранее писали, что она проехала на красный свет, чем спровоцировала столкновение.

На видео девушка говорит, что она двигалась в потоке транспорта, когда в нее врезались два авто во время поворота на перекрестке.

По ее словам, на нее написала заявление в полицию пассажирка одного из автомобилей, но за деньги готова его забрать. Квиткова платить отказалась. Говорит, что готова нести ответственность, если ее вина будет доказана.

Блогер подтверждает, что Лексус, за рулем которого она находилась во время ДТП, был на тест-драйве.

Напомним, что мы писали о том, что в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей Tesla, Ford Mustang и Lexus. В сети писали, что якобы его спровоцировала блогер, которая находилась за рулем Lexus.

Также ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП в Винницкой области, в котором погибли 12 человек.

И о том, что нардеп от "Слуги Народа" Копыленко попал в ДТП и был госпитализирован с переломом ребер.