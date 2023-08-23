Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Копыленко попал в ДТП, он был госпитализирован в больницу с переломом ребер.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"ДТП произошло вчера около 15:30 на трассе Киев - Чоп. Копыленко ехал на автомобиле Тойота Кемри, за рулем находился водитель. Автомобиль Копыленко двигался в направление Львова где столкнулся со встречной машиной Киа Спортейдж. От удара Киа совершил столкновение еще с одной машиной Тойотой Рав 4", - рассказывает источник.

Он также добавил, что Копыленко был доставлен во львовскую больницу святого Луки с переломом ребер и ушибом грудной клетки.

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