В Австрии с моста упал микроавтобус, перевозивший украинскую семью. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом пишут издания Der Standard и Salzburg 24.

Автомобиль перевернулся, а затем упал с моста на грунтовую дорогу в районе Мистельбаха. По предварительным данным, водитель уснул за рулём (сам он выжил).

Украинцы имели вид на жительство в Польше и передвигались на авто с польскими номерами.

Всего в машине было четверо взрослых и трое несовершеннолетних. Погибшие взрослые - бабушка и дедушка этих детей. Одному погибшему ребенку было меньше года, другому - три года.

Ещё один ребенок отделался лёгкими травмами.

Ранее мы писали, что в Польше украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге № 12 в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте.

Также в ноябре прошлого года в Польше перевернулся автобус с украинцами, погиб 12-летний мальчик, три человека получили травмы.

Кроме того, мы сообщали, что директора Надворнянского лесхоза, сбившего и оставившего умирать 9-летнего ребенка, отправили в тюрьму на четыре года.