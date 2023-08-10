В селе Поветно Львовской области четыре человека погибли из-за гнилой картошки. Вероятно, он начал выделять опасные газы, от которых люди потеряли сознание, когда спустились в подвал.

Об этом сообщает ГСЧС.

Прибывшие к месту происшествия спасатели нашли тела в подвале с гнилым картофелем.

"При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", - поясняют спасатели.

Среди погибших – женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения.

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