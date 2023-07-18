В Киеве сообщают о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний на своей странице в Фейсбуке .

По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление гражданами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района Киева.

На данный момент больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

Ранее сообщалось, что, по сравнению с состоянием до российского вторжения, в Украине более чем на треть увеличилось число случаев острых кишечных инфекций. Среди наиболее распространенных заболеваний зарегистрированы:

ротавирусная инфекция – 3 533 случая;

сальмонеллез – 1 028 случаев;

шигеллез – 97 случаев;

вирусный гепатит А – 103 случая;

ботулизм – 51 случай, среди них 4 летальных.

Также медики назвали украинцам пять правил, которые помогут избежать заражения: