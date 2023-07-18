Десять человек отравились в Подольском районе Киева. В столице произошла вспышка кишечной инфекции
В Киеве сообщают о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний на своей странице в Фейсбуке .
По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление гражданами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района Киева.
На данный момент больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.
Ранее сообщалось, что, по сравнению с состоянием до российского вторжения, в Украине более чем на треть увеличилось число случаев острых кишечных инфекций. Среди наиболее распространенных заболеваний зарегистрированы:
- ротавирусная инфекция – 3 533 случая;
- сальмонеллез – 1 028 случаев;
- шигеллез – 97 случаев;
- вирусный гепатит А – 103 случая;
- ботулизм – 51 случай, среди них 4 летальных.
Также медики назвали украинцам пять правил, которые помогут избежать заражения:
- Поддерживайте чистоту. Перед приготовлением любого блюда мыть руки с мылом. Используйте чистую посуду и другие кухонные принадлежности, используемые при приготовлении блюда.
Отделяйте сырую пищу от готовой. Бактерии, часто становящиеся причиной ОКИ, любят "жить" в сыром мясе и морепродуктах. Помните об этом! Используйте отделочные ножи и разделочные доски для обработки сырых продуктов и тщательно мойте руки. Чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами, храните их в закрытой посуде или контейнерах.
- Тщательно готовьте еду. Еда становится безопасной, когда во время приготовления температура внутри блюда становится достаточно высокой, чтобы уничтожить микробы. Молоко нужно кипятить. Яйца, мясо, рыбу и морепродукты следует тщательно подвергать термической обработке.
Для разных продуктов необходима разная температура, например:
- 63°С — для целых кусков говядины, свинины, телятины и баранины;
- 71°С — для мясного фарша из говядины и свинины;
- 74°С — для всей домашней птицы, включая куриный и индюшачий фарш;
- 74°С — для блюд с добавлением яиц;
- 63°С — для ветчины;
- 63°С — для рыбы.
- Храните пищу при безопасной температуре. Не дольше чем через 2 часа после приготовления поместите пищу в холодильник или заморозьте ее. Не кладите горячую пищу в холодильник – подождите, пока из нее перестанет подниматься пар. Чтобы охладить еду побыстрее, можно поделить ее на маленькие порции. Температура холодильника должна быть +4°C или ниже, а в морозильной камере — ниже -15°C. Не размораживайте продукты при комнатной температуре и в воде, поскольку микроорганизмы начинают быстро размножаться в тех частях продукта, которые достигли комнатной температуры. Это необходимо делать медленно в холодильной камере и следить, чтобы талая жидкость не загрязнила другие продукты.
- Используйте безопасную воду и свежие продукты. Для приготовления блюд используйте чистую питьевую или очищенную воду. Выбирайте свежие и не испорченные продукты, следите за сроком годности при покупке.
- Тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете подавать их на стол сырыми. Не используйте продукты, у которых истёк срок годности.