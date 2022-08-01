В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины сообщили, что за шесть месяцев в стране по сравнению с 2021 годом на 40% увеличились случаи острых кишечных инфекций.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"В Украине увеличились на 40% случаи острых кишечных инфекций. Речь идет о шести месяцах 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.

Острые кишечные инфекции – контактное заболевание, которое передается через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Причиной увеличения таких заболеваний является несоблюдение населением норм безопасности пищи и воды и гигиены рук.

Среди наиболее распространенных заболеваний зарегистрированы:

ротавирусная инфекция – 3 533 случая;

сальмонеллез – 1 028 случаев;

шигеллез – 97 случаев;

вирусный гепатит А – 103 случая;

ботулизм – 51 случай, среди них 4 летальных.

Напомним, медики назвали украинцам пять правил, которые помогут спастись от кишечных инфекций.

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, что такое ротавирусная инфекция и как ее можно избежать.