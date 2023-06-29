В Минздраве сообщили, что холероподобные вибрионы, которые обнаружили после подрыва дамбы Каховской ГЭС, не являются возбудителями холеры, но могут вызвать случаи пищевых токсикоинфекций.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина.

В отличие от холерных холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но могут вызывать случаи пищевых токсикоинфекций.

"Обычно эти случаи с легкой или средней формой тяжести. Холероподобные вибрионы распространены в открытых водоемах, являющихся для них природной средой обитания. Факторами передачи инфекции могут быть, в частности, вода открытых водоемов, рыба, креветки, моллюски из загрязненных водоемов", - сообщил Игорь Кузин.

При этом инкубационный период при заболеваниях, вызванных холеровидными вибрионами, длится от 2-3 часов до пяти дней, чаще всего 1-2 дня.

Ранее мы писали, что холероподобные вирионы находили в воде в Одесской области, а также в Николаевской области. Это произошло после затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС.