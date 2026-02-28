Работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре избили женщину и даже пытались ее ограбить.

Видеоролик с этим рассказом опубликовал один из местных таксистов на своей странице в TikTok.

Жительница Днепра рассказала водителю, что ее знакомая достала телефон из сумки рядом с местом, где военкомы "паковали" мужчину.

Они решили, что она хочет начать видеосъемку, затолкали в бус и избили.

"Подлетают они к ней, с ног сбивают. Хатают ее за шкирку, тащат в машину. Говорят, что, с…ка, снимаешь? Заволокли ее в машину. Там у них в машине уже чувак сидит забитый в углу. Их человек семь (военкомов - Ред.). Они начинают ее х…рить в машине. Тупо ногами по ребрам", - сообщает клиентка такси.

Затем один из них попытался отобрать телефон и деньги, но другой сотрудник ТЦК его остановил.

"Нас из-за тебя посадят. Ты опять начинаешь. Только вчера у телки телефон забрали, семнадцатый айфон… И он, короче, забрал у него бабки. Положил обратно ей в сумку и сумку отдал", - говорит девушка.

После этого бус ТЦК проехал некоторое время, а затем ее "тупо на ходу выкинули с машины".

Других подтверждений этой истории нет.

Напомним, недавно в Днепре сотрудники ТЦК пытались мобилизовать депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова.

А до этого в Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой. В результате его ребенок остался один.