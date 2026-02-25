Во время вчерашней драки гражданских с сотрудниками ТЦК и СП в Кривом Роге последние начали стрелять в воздух и сломали ключицу отцу насильно мобилизуемого. Сам мужчина, которого пытались забрать в ТЦК, ударил военкомов ножом.

Об этом рассказали очевидцы происшествия журналистам "Суспильного".

"Мы смотрим в окно, а это наш сосед и его отец. Отца ударили очень сильно по лицу, ключицу сломали. Он потерял сознание. Потом они начали стрелять в воздух. Они взяли его и забросили в автобус. Мама вышла, начала его спасать, вышли соседи. Его ногами начали бить по голове и уехали вместе с ним. Маму они ударили", - описала произошедшее соседка.

Мать мобилизованного по имени Светлана подтвердила, что ее сын не обновлял данные в ТЦК, но утверждает, что он имеет "белый билет" из-за травмы головы. По ее словам, военкомы и полиция ударили и ее, и мужа, и сына.

Супруга избитого военкомами мужчины и мать мобилизованного

"Муж лежал без сознания, сына уже они втроем давили здесь. Он кричал, я не могла ничего сделать. Я попыталась разнять их, но ничего у меня не получилось. Я кричала, потом один полицейский ударил меня в грудь, и я упала. Еще и обозвал меня", - рассказала женщина.

В результате мужа Светланы увезли в больницу, после удара по голове он не помнит половины событий вечера.

"Он больной человек, у него сахарный диабет и высокое давление. Я слышала, как сын кричал: "Отца не трогайте, он болен". Его (мужа - Ред.) вырубили, и тут сын вытащил, видимо, я так поняла, нож, и в ногу ТЦК порезал. Я не знаю, что за люди были, где находится мой сын и что с ним. Сильно его избили, сильно. Лужа крови была, а я не знаю, чья это кровь: сына моего или полицейского, или ТЦК, я не знаю", - сообщила Светлана.

Она написала заявление в полицию и показала заключение, выданное мужу в травмпункте после избиения. В нем указан диагноз "ушиб головного мозга".

Справка из травмпункта

Вчера мы приводили видео этого инцидента.

Днем ранее в Винницкой области сопровождавшая ТЦК полиция открыла огонь, когда люди попытались отбить мобилизуемого.