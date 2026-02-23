В Казатине Винницкой области полиция применила огнестрельное оружие во время мобилизации.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, на улице правоохранители повалили и начали бить мужчину, а когда прохожие попытались его освободить, полицейские произвели несколько выстрелов.

"Остановилась маршрутка, и люди помогали освободиться мужчине, а те, в свою очередь, стреляли во все стороны", - рассказала очевидица.

Инцидент прокомментировали в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

"22 февраля возле вокзала во время проверки документов у гражданина патрульные установили, что он нарушил правила воинского учета. Нарушитель попытался убежать от полицейских, а местные жители пытались силой отбить мужчину. Для вызова вспомогательных сил полицейские использовали табельное огнестрельное оружие, совершив несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате события никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Кроме того, всех активных участников инцидента установили, в настоящее время с ними проводят следственные действия.

В действиях трех фигурантов полиция усмотрела признаки преступления, предусмотренного статьей УК Украины о сопротивлении сотруднику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей. Четвертому участнику, который пытался завладеть огнестрельным оружием патрульного, вменяют статью об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа и о покушении на кражу огнестрельного оружия. Его задержали в процессуальном порядке.

О событии сообщено ГБР.

Напомним, недавно резонансным стало видео, которое опубликовал футболист Даниил Колесник: на кадрах он дерется с сотрудником ТЦК. Суд поместил его за это под домашний арест, хотя драку инициировал военком.