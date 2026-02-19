Мужчина из Харькова стал трансгендером, чтобы избежать мобилизации.

Информация об этом отражена в Едином государственном реестре судебных решений.

Местная Миграционная служба выдала горожанину новый паспорт, где в графе пол официально указано "Женский". После этого новоиспечённая гражданка обратилась в ТЦК с требованием снять её с воинского учёта. Там отказали, заявив, что без решения военно-врачебной комиссии она остаётся военнообязанным мужчиной.

Женщина-трансгендер подала судебный иск и Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным, обязав исключить истца из воинского учёта и реестра "Обериг", поскольку по закону Украины женщины служат только добровольно.

Напомним, в этом месяце появились кадры, как в Харькове бусифицировали мужчину вместе с женщиной.

Ранее Одесский суд обязал государство выплатить сотни тысяч гривен трансгендеру за моральный ущерб.

Война в Украине продолжается 1457-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 19 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Швейцарии завершился очередной раунд переговоров об Украине. День не принёс новостей о каких-либо подвижках по ключевому спорному вопросу: выводу ВСУ из Донецкой области. Тем не менее определённый процесс есть и переговоры о мире не находятся в абсолютном тупике.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.