В четверг, 19 февраля, в Украине идет 1457-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 19 февраля

07:52 Ночью средства ПВО в России перехватили 113 беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территорией Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областей.

07:42 В Лозовой Харьковской области были нанесены удары по инфраструктуре, сообщил мэр Сергей Зеленский.

В городе отсутствует водоснабжение и обесточена самая большая котельная. Почти 16 тысяч абонентов остались без тепла.

07:36 В Великих Луках под Псковом загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной стала атака беспилотников, сообщили власти региона.