В четверг, 19 февраля, в Украине идет 1457-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 19 февраля
07:52 Ночью средства ПВО в России перехватили 113 беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территорией Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областей.
07:42 В Лозовой Харьковской области были нанесены удары по инфраструктуре, сообщил мэр Сергей Зеленский.
В городе отсутствует водоснабжение и обесточена самая большая котельная. Почти 16 тысяч абонентов остались без тепла.
07:36 В Великих Луках под Псковом загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной стала атака беспилотников, сообщили власти региона.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.