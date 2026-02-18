Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые рассказал о своих напряженных отношениях с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинское контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Банковая не дала необходимых человеческих ресурсов.

Об этом экс-главком сообщил в интервью Associated Press.

Залужный признал существование "глубокого раскола" между ним и Зеленским, который достиг пика во время обысков СБУ в 2022 году.

По словам экс-главкома, с начала войны они с президентом постоянно спорили, как лучше оборонять страну, а в середине сентября 2022 года к нему с обысками по надуманному предлогу пришла СБУ. Как он рассказал, десятки силовиков явились в его офис после совещания у Зеленского, когда там находились более десятка британских офицеров. Причём сотрудники СБУ не сказали, что именно ищут.

Залужный помешал им просматривать документы и компьютеры и сразу набрал тогдашнего главу Офиса президента: "Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать".

Затем Залужный набрал Василия Малюка, а тот заявил, что ничего не знает о рейде, и пообещал разобраться.

Позже главком узнал, что СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился на месте его офиса до войны. Залужный считает, что это было надуманным предлогом, а не ошибкой.

Что касается контрнаступления, то по словам Залужного, споры о нем были особенно острыми. Оно вызвало широкую критику со стороны военных экспертов за чрезмерную амбициозность и запоздалость, что дало российским войскам время укрепить позиции.

Залужный заявил, что разработанный им при помощи партнеров из НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не одобрили выделение нужных сил.

Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в едином кулаке для отвоевания частично оккупированного Запорожья, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это перерезало бы коридор, который российская армия использовала для снабжения Крыма. Для успеха требовались крупномасштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный.

Вместо этого, по его словам, силы были рассредоточены по обширной территории, что снизило их ударную мощь.

Его рассказ о том, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, журналистам АР подтвердили два западных представителя оборонного ведомства, которые говорили на условиях анонимности.

Ранее о том, что распыление сил между южным фронтом и Бахмутом было одной из основных причин провала наступления ВСУ, писали и западные СМИ со ссылкой на американских военных.

Также западные медиа утверждали, что США были очень плотно вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России с весны 2022 года.