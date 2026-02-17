Анализируем итоги 1455-го дня войны в Украине.

Удар по энергетике и фронт

Сегодня россияне снова атаковали украинскую энергетику. Удар совпал с похолоданием, которое синоптики ранее анонсировали на вторник. Также об ударе накануне вечером предупреждал Зеленский.

Из-за удара обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением в Сумах и Одессе. В Одессе очень сильные разрушения на объекте ДТЭК, в городе идут масштабные отключения света и воды.

Удар был крылатыми ракетами, баллистикой и дронами. ВСУ заявляют, что все крылатые ракеты и большинство дронов были сбиты.

На фронте армия РФ продвинулась в районе Платоновки на Славянско-Краматорском направлении, сообщает военный паблик Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян в Мирнограде. По данным Deep State, "история обороны Мирнограда подходит к концу".

После захвата села Ровное между Покровском и Мирноградом россияне "дожимают" соседнее село Светлое.

"Закрепление в этом районе позволяет противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил обороны на окраинах Мирнограда", – пишет паблик.

Сам Мирноград "поглощается противником".

Что касается Покровска, то, по информации паблика, россияне втягивают пехоту в город. Кроме того, они пытаются проникать в соседнее Гришино как со стороны Покровска, так и со стороны Котлино. В западной части Гришино уже фиксируется накопление противника и происходят огневые контакты, добавляет DS.

Напомним, что Россия заявила о захвате Покровска и Мирнограда ещё в конце прошлого года. О захвате городов заявляли и ряд военных экспертов. Украина это отрицала.

Начало переговоров в Женеве

Сегодня стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и России в Швейцарии.

Там будут обсуждаться вопросы безопасности и гуманитарные, заявил глава украинской делегации Умеров. Он также добавил, что Украина планирует предложить новое энергетическое перемирие.

Российские СМИ писали, что РФ будет поднимать также территориальные, военные, политические и экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности. Представитель Кремля Песков сообщил, что заявлений по итогам сегодняшней встречи не будет, поскольку завтра переговоры продолжатся.

Наиболее знаковое заявление накануне Женевы сделал Трамп. Он призвал Украину "быстро" сесть за стол переговоров по окончанию войны.

"Пока что Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящей встречи в Женеве.

Напомним, на прошлой неделе, Трамп уже призывал Зеленского ускориться по заключению мирной сделки. Судя по всему, его новое заявление ровно о том же - чтобы Киев быстрее соглашался на предлагаемое соглашение, которое, по данным западных СМИ, включает вывод украинских войск из Донецкой области.

Зеленский выступает против этого, но западные СМИ продолжают писать, что в его окружении есть и другие точки зрения.

На днях об этом сообщал журнал The Atlantic - по его данным, часть ближайших советников президента выступает за принятие условия по выходу из Донбасса. Намек был явно на главу Офиса президента Буданова и главу фракции "Слуги народа" Арахамию, которые входят в делегацию Украины.

Сегодня Буданова как сторонника подобного компромисса упомянул британский журнал The Economist. Издание указывает, что глава ОП и фактический глава украинской делегации выступает за быстрое заключение мирного соглашения с РФ при посредничестве США. Но часть переговорщиков, ориентированных на Ермака, против этого.

"Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака гораздо менее склонно к этому. Г-н Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи", - говорится в статье.

Источник, близкий к украинской команде, оценил шансы на прорыв как "50 на 50".

Здесь стоит напомнить, что сейчас активизировалось давление НАБУ на ту часть окружения Зеленского, которая связана с Ермаком. Предъявлено подозрение экс-министру энергетики Галущенко. Ходят слухи, что "пидозра" может быть объявлена и самому экс-главе Офиса президента.

По одной из версий такая активизация давления может быть связана с ходом переговоров по завершению войны в Украине. Как писалось выше, по версии The Economist против компромиссов на этих переговоров выступают люди Ермака.

Впрочем, определяющим фактором будет не количество "партий" в украинской делегации, а позиция лично Трампа. Судя по тому, что президент США уже второй раз подряд говорит о том, что именно Украине нужно как можно быстрее согласиться на сделку, то именно Киев, по мнению Трампа, затягивает подписание соглашения.

Но пока Белый дом не оказывает настолько явного и жесткого давления на Киев, чтобы позиция украинских властей поменялась. Так, продолжаются поставки американского оружия за европейские деньги. По-прежнему предоставляется и развединформация (которую ВСУ используют, в том числе, и по российским энергообъектам, которые как раз активизировались в последнее время).

Правда, как писалось выше, давление может идти по другим каналам - в том числе, по линии НАБУ. Но связано ли задержание Галущенко по "делу Миндича" с переговорами - пока вопрос открытый (есть разные версии на этот счет). И ответ на него начнет просматриваться лишь в том случае, если на нынешних переговорах в Женеве или сразу после них украинская позиция радикально поменяется.

Судя по постоянным призывам Трампа к Зеленскому согласиться на скорейший мир, "условия Анкориджа", по которым Путин и Трамп договорились остановить войну после выхода Украины из Донецкой области, остаются в силе. Другой вопрос, повторимся, насколько жестко Трамп готов влиять на Киев для выполнения этой рамки (на этот счет как в окружении Трампа, так и в американской правящей элите существуют серьезные разногласия).

Блокировка Телеграм в России

В РФ с 1 апреля полностью заблокируют Telegram, сообщили сегодня российские паблики со ссылкой на источники. Напомним, что с прошлой недели работу мессенджера в РФ начали ограничивать, обвиняя его в нарушении российских законов.

"По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы", - пишет Baza.

В окружении Павла Дурова считают неизбежной полную блокировку Telegram в РФ, пишет российское издание DailyStorm со ссылкой на источник близкий к основателю мессенджера.

"Думаю, что будет [блокировка приложения]. Главный вопрос один - когда. Я ждал этого еще в начале нового года", - заявил источник. По его словам, нынешняя попытка блокировки может быть успешней, чем предыдущая в 2018 году.

Он сказал, что главное отличие от тогдашней блокировки мессенджера в РФ - наличие теперь у российских властей ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые применяются для фильтрации интернет-трафика, блокировки доступа к запрещенному контенту и ограничения работы сервисов, включая VPN.

"В 2018 году блокировки работали по-другому. Там был список, который оператор забирал у РКН и применял фильтры. При этом обязанность оператора была это делать раз в 24 часа. Сейчас все контролируется РКН в реальном режиме времени через ТСПУ", — пояснил эксперт.

Он считает, что Дуров не пойдет на уступки требованиям РФ. "У вас есть выбор - сотрудничать с РФ и не работать во всем остальном мире. Или не сотрудничать с РФ и работать в остальном мире", - говорит источник.

Возможная блокировка Телеграма в России уже породила в Киеве ожидания, что теперь исчезнут и российские телеграм-каналы, которые многие читают в Украине. Однако эти ожидания вряд ли оправдаются.

В РФ не намерены запрещать телеграм-каналы. Там хотят заблокировать доступ к ним россиянам. При этом подконтрольные Кремлю паблики наверняка продолжат свою работу на внешнюю аудиторию (в том числе и на украинскую) несмотря на блокировку мессенджера в РФ. Технические возможности для этого имеются.

Другой вопрос, что блокировка Телеграма в России может активизировать тему его блокировки в Украине, которую уже давно продвигают многие политики. Но для этого, как мы уже писали, главным препятствием остается Зеленский.

После того как основные телеканалы убили свой рейтинг в братской могиле телемарафона, Телеграм остается основным каналом воздействия власти на общественное мнение. Банковая и СБУ контролируют почти все ведущие паблики-миллионники, продвигая через них свою повестку. При том, что другие каналы коммуникаций (интернет-сайты, YouTube, не входящие в телемарафон новостные телеканалы) по большей части контролируются силами Зеленскому не дружественными, теми которые раскручивают, например, коррупционные скандалы в его окружении.

А потому запрещать Телеграм в Украине вряд ли будут. По крайней мере, пока не поменяется расклад внутри власти.

Заблокируют ли теневой флот РФ?

Вот уже больше года постоянно муссируется тема о перехвате судов российского теневого флота силами ВМФ стран НАТО. Вплоть до полного "закрытия" Балтийского моря для судов, следующих в/из портов РФ.

Чаще всего ее поднимают в Европе (особенно в Британии) и в Украине. Также резонирует она и в России, где Z-паблики периодически пишут, что вот-вот российского судоходство будет заблокировано, "сколько мы будем терпеть", "наши красные линии превращаются в коричневые" и т.д.

Время от времени вопрос перехвата судов объявлялся в СМИ уже "почти полностью решенным", но реальность иная.

До сих пор никакой блокады и перехвата нет. Все суда, которые задерживали европейцы затем отпускались на волю. В том числе и задержанный французами накануне начала выступления Зеленского в Давосе с большой помпой танкер.

Исключение – перехват судов американцами. Те действительно их захватывают и оставляют у себя. В том числе и суда под российским флагом. Но касается это на данный момент только тех танкеров, которые нарушили объявленную американцами блокаду Венесуэлы. Другие российские суда США пока не трогают.

То есть, разговоров о "морской блокаде" России много, но до их воплощения в жизнь дело все не доходит.

Почему? Изложим логику процесса.

1. Согласно международному праву захват судов в международных водах запрещен, если они не занимаются пиратством, работоргоалей или следуют без флага. Более того, если захват судов примет системный характер полноценной блокады судоходства в порты определенной страны (а именно о таком варианте говорят в Европе относительно российских судов), то, согласно пункту "с" статьи 3 Конвенции ООН об определении понятия "агрессия", такие действия приравниваются к акту вооруженной агрессии против суверенного государства и оставляет последнему возможность использовать все средства для своей защиты. Понятно, что международное право сейчас не в чести, но в качестве обоснования резких действий для мирового сообщества это куда более подходящий аргумент, чем, например, "противодействие вступлению Украины в НАТО". Желание какой-либо страны вступить в военный альянс, согласно международному праву, поводом для начала войны не является. В отличие от блокирования судоходства. Согласно конвенции ООН - это вполне легальный повод заявить об агрессии и предпринять ответные действия, если на то будет готовность и желание.

2. Так как для России блокирование судоходства означает огромную угрозу, реагировать она на нее (если такая блокада действительно начнется не на словах, а на деле) будет. В том числе, скорее всего, и военным путем. Собственно, об этом в сегодняшнем интервью прямо заявил советник Путина Николай Патрушев.

Его основные тезисы:

- отсутствие жёсткого ответа может привести к блокированию доступа России как минимум к Атлантике,

- первой реакцией Москвы станут правовые и дипломатические меры,

- если урегулировать ситуацию мирно не удастся - её будет ликвидировать ВМФ.

3. Исходя из того, что заявил Патрушев, схема действий РФ, скорее всего будет следующая. Сначала - ноты протеста. Затем, если это не поможет, РФ атакует блокирующие судоходство военные корабли НАТО. Далее, если и это не подействует, начнут наноситься ракетные удары по объектам в Европе. Однако, возможности таким образом нанести критический урон странам НАТО и предотвратить перехват судов у России достаточно ограничены (на все торговые пути в Европе российского флота не хватит), также как и ограничены возможности наступления сухопутными силами, с учетом того, что почти вся боеспособная часть российской армии сейчас воюет в Украине. В то же время, ответные удары стран НАТО могут стать для россиян крайне болезненными, не говоря уже об угрозе атак на суше (например, наступление польских войск на калининградский анклав). Поэтому, есть очень большой риск, что конфликт вокруг блокады судов быстро дойдет до грани применения Москвой ядерного оружия – единственного российского оружия, по которому у РФ с НАТО есть паритет, а над европейскими членами Альянса так и вовсе полное превосходство.

4. С учетом такой перспективы европейцы могут рискнуть пойти на это только при условии получения одобрения своим действиям по блокаде российского судоходства со стороны США (с получением от американцев гарантий военной поддержки), чтоб не остаться в случае ядерного обострения один на один с Россией. Но для Штатов всегда был главным вопрос не допустить втягивания в войну с РФ с учетом угрозы перерастания ее в ядерную. И пока нет признаков, что эта концепция поменялась.

5. Таким образом, начало масштабной блокады российского флота будет началом пути, который может быстро привести к конечной остановке с табличкой "ядерная война". Причем конечной она окажется для всех участников процесса.

И пока готовности так сильно рискнуть из-за Украины у главной страны НАТО (США) нет, есть вероятность, что история с блокадой флота постигнет такая же судьба, что и прочие смелые, но уже подзабытые, идеи европейцев вроде обещанного в феврале 2024 года Макроном ввода европейских войск в Украину или "закрытие украинского неба" от российских ракет после пролета неких беспилотников в Польше.



Могут ли европейцы все ж таки рискнуть начать действовать сами, не получив гарантий от США в стремлении поставить Вашингтон "перед фактом" и в надежде, что американцы союзников в случае обострения не бросят? Теоретически это возможно. Например, для окончательного срыва миротворческих усилий Трампа. Однако риски при таком варианте для Европы чрезвычайно высоки.

И ранее понимание величины этих рисков в аналогичных уже неоднократно останавливало европейцев от резких движений. И все ограничивалось резкими словами.