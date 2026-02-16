Скончался лауреат премии "Оскар", американский актер Роберт Дюваль, известный во всем мире ролями в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня". Ему было 95 лет.

О смерти актера сообщает западная пресса.

Роберт Дюваль снялся в более чем 100 фильмах. Наиболее известными стали его роли в фильмах "Крестный отец", где актер сыграл советника дона Вито Корлеоне Тома Хейгена, и "Апокалипсис сегодня", в котором он появился в образе подполковника Килгора и произнес знаменитую фразу "Люблю запах напалма по утрам!"

В "Крестном отце" Дюваль сыграл советника семьи Корлеоне. Кадр из фильма

Роберт Дюваль в "Апокалипсисе сегодня" исполнил роль подполковника Килгора. Кадр из фильма

В 1984 году Дюваль стал лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие".

Также за свою карьеру актер получил несколько "Золотых глобусов" и другие престижные награды.

Последней работой Дюваля стала роль в фильме "Бледно-голубые глаза" (2022)..

Напомним, в конце декабря в возрасте 91 года ушла из жизни знаменитая французская актриса и секс-символ 50-х и 60-х годов Брижит Бардо. Актриса приобрела мировую известность после роли в фильме 1956 года "И Бог создал женщину" и стала символом женской свободы, сексуальной революции и культурных изменений послевоенной Европы.

А перед этим умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильме Тарантино "Убить Билла".