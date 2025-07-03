В США на 68-м году скончался актер Майкл Мэдсен.

Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на его менеджера Рона Смита.

Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу утром 3 июля. Прибывшим по вызову врачам оставалось только констатировать смерть.

Как сказал Смит, Мэдсен умер в результате остановки сердца. Полиция предварительно сделала вывод, что смерть наступила из-за естественных причин.

Мэдсен начинал как театральный актер. На большом экране он дебютировал в начале 1980-х годов и снялся в более чем 140 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах "Бешеные псы", "Убить Билла 2", "Омерзительная восьмерка" Квентина Тарантино, "Дорз" Оливера Стоуна, "Донни Браско" Майка Ньюэлла и "Город грехов" Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера.

Мэдсен в "Убить билла"

На днях из жизни ушла советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по картине "Ирония судьбы, или С легким паром".

А в начале апреля умер звезда голливудских фильмов "Бэтмен навсегда" и "Лучший стрелок" Вэл Килмер. С Мэдсеном он пересекался на съемочной площадке картины "Дорз".