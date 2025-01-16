На 79-м году жизни в своем доме в США умер американский кинорежиссёр и музыкант, лауреат премии "Оскар" Дэвид Линч.

О смерти сообщила на его странице в Фейсбуке семья знаменитости.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за небольшое уединение в это время. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: "Следите за пончиком, а не за дыркой", - сказано в публикации.

В посте не названа причина смерти, но в августе 2024 года режиссер рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких, которая развилась из-за длительного курения, и ему трудно выходить из дома.

Линч известен как один из классиков авторского кино, чьи работы отличаются сюрреалистичностью.

Массовому зрителю он известен благодаря сериалу "Твин Пикс", который вышел на экраны в начале 1990-х годов. В 2017 году Линч снял его продолжение "Твин Пикс: возвращение". Он стал его последней работой.

Также Линч является автором фильмов "Малхолланд Драйв", "Дюна", "Человек-слон", "Синий бархат", "Шоссе в никуда". За свои фильмы он получил самые престижные кинонаграды: "Оскар", "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотого льва".

Кроме того, Линч выпустил более десяти музыкальных альбомов.

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