В США умер 39-й президент страны Джимми Картер. Ему в этом году исполнилось сто лет.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на сына Картера Джеймса.

Картер был президентом с 1977 по 1981 годы и представлял Демократическую партию. Затем он проиграл выборы Рональду Рейгану.

Джимми Картер. Фото: Variety

За свою работу по продвижению мира, правам человека и разрешению конфликтов политик получил Нобелевскую премию мира в 2002 году.

Картер был самым старым из ныне живущих президентов США. Его сын не назвал непосредственную причину смерти отца, однако известно, что в последние годы Джимми Картер лечился от меланомы, которая дала метастазы на печень и мозг.

Ранее мы писали, что весной скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Профессору было 94 года, он умер в собственном доме после непродолжительной болезни.

А в 2023-м в США на 101-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии мира и бывший глава Госдепа Генри Киссинджер.

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