В США в возрасте 100 лет скончался бывший госсекретарь и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер. Политик умер в своем доме в Коннектикуте 29 ноября, причина смерти не называется.

Об этом пишут американские издания со ссылкой на консалтинговую фирму Kissinger Associates.

Киссинджер родился в еврейской семье в Германии в 1923 году. В 1938 году, через три года после принятия в стране законов против евреев, семья покинула Германию и бежала в США. Там урожденный Хайнц Альфред Киссингерон изменил имя, став Генри Киссинджером.

В 1943 году Киссинджер получил американское гражданство. В следующие три года он служил в армии США. За службу получил медаль "Бронзовая звезда".

В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год был преподавателем в этом престижном вузе. Также он состоял консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне, сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х годов, когда он стал советником по национальной безопасности США. Он занимал эту должность с 1969 по 1975 год. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем. С этого поста он ушел в 1977-м.

Молодой Киссинджер в Израиле

Во время работы на этих постах Киссинджер: разработал план по установлению отношений с коммунистическим Китаем, организовал визит президента Ричарда Никсона в КНР, налаживал отношения с СССР, участвовал в заключении соглашения между Советским Союзом и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), участвовал в урегулировании палестино-израильского конфликта, в 1973 году подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. За последнее он и представитель Северного Вьетнама Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира. Вьетнамец награду не принял, заявив, что война не окончена — боевые действия продолжались еще два года.

Спустя пять лет после ухода с поста госсекретаря Киссинджер основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, которая существует до сих пор и специализируется на аналитике и подготовке экспертных оценок.

С 1984 по 1990 год входил в состав Консультативного совета по разведке при президенте США.

Политик выпустил несколько книг, включая "Уроки Генри Киссинджера" (2016), в которой изложил взгляды на будущее России, возвышение Китая и события на Ближнем Востоке.

К столетию Киссинджера "Страна" публиковала о нем большой материал.