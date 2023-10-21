В субботу, 21 октября, скончался бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, легенда британского футбола и обладатель "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтон. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте клуба.

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру", - говорится в сообщении.

Чарльтон провел 17 лет в составе "МЮ", был капитаном команды. Он сыграл 758 матчей и забил 249 голов, выиграв Кубок европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии.

За сборную Англии он сыграл 106 матчей, забил 49 голов и выиграл чемпионат мира 1966 года. В финале его команда обыграла сборную ФРГ со счетом 4:2. Чарльтон стал автором трех забитых мячей на турнире и в том году получил "Золотой мяч".

После завершения карьеры Чарльтон работал в "МЮ" в качестве директора в течение 39 лет. В ноябре 2020 года стало известно, что ему диагностировали деменцию.

Бобби Чарльтону более 47 лет (1968–2015) принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии (49), пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни. В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.

Бобби Чарльтон стал обладателем "Золотого мяча" в 1966 году. Фото: manutd.com

Публикуем видео с подборкой из 16 забитых мячей легендарного Чарльтона.

Напомним, весной скончался легендарный футболист сборной Франции Жюст Фонтен, обладатель рекорда по числу забитых голов на одном чемпионате мира.

А перед этим умер бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Джанлука Виалли, выступавший в составе сборной Италии по футболу на позиции форварда.