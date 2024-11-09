Сегодня, 9 ноября, умер известный украинский боксёр Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет.

Об этом сообщила Украинская федерация бокса.

Причины смерти боксёра не сообщаются. В апреле ему сделали операцию на сердце, после чего он проходил процесс реабилитации. Известно, что в 2012 году спортсмен перенес инсульт.

Вячеслав Узелков - бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

После завершения карьеры боксёр стал телеведущим. Он был членом жюри на шоу "Україна має талант", а со своей бывшей женой Мариной Боржемской работал на проекте "Зважені та щасливі".

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская. Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Ранее мы узнали причину смерти нардепа из фракции "Голос" Олега Макарова.

Нардеп был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, юристом, общественным деятелем, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

Как выяснилось, умер депутат из-за онкологии.

Также напомним, недавно умер известный одесский предприниматель сирийского происхождения Аднан Киван.

Киван при жизни был известен в Одессе как крупнейший застройщик – в городе ему принадлежит более 46 жилищных комплексов, нескольких бизнес- и торговых центров, а также Арабский культурный центр на улице Ришельевской.

Кроме этого Киван вкладывался в масс-медиа – владел известным городским телеканалом "7 канал", а в 2018 году купил столичную газету "Kyiv Post".

В одесских бизнес- и политических кругах Аднан Киван был известен как крупный финансист различных партий, а также запомнился долгим и жестким конфликтом с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Он тоже умер от онкологии.