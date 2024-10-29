Умер народный депутат девятого созыва Олег Макаров из фракции "Голос". Ему было 59 лет.

Об этом сообщает Верховная Рада в своем Telegram-канале.

По информации источника "Страны", причиной смерти депутата Макарова стала онкология.

"Он долго и давно болел. Но для многих его внезапная кончина все равно стала неожиданностью, потому что еще недавно мы виделись и общались на заседании парламента, делились мыслями о законопроектах, обсуждали будущее", - поделился коллега депутата Макарова.

Нардеп был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, юристом, общественным деятелем, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Одессе умер известный украинский предприниматель сирийского происхождения 61-летний Аднан Киван. У него была онкология. Он считался одним из главных противников мэра Одессы Геннадия Труханова в среде одесской бизнес-политической элиты.

Ранее мы писали, что в марте в возрасте 98 лет умер первый вице-премьер-министр Украины и народный депутат первых четырех созывов парламента Игорь Юхновский. С октября 1992 до 1993 года он занимал должность первого вице-премьера.