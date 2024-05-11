Стало известно о смерти украинского спортивного комментатора Сергея Савелия. Ему было 68 лет.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на родственников журналиста.

Савелий более 40 лет работал на телевидении (начиная с УТ-1), успел осветить десять Олимпийских игр, а также комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере.

Также он комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

В 2016 году Сергей Савелий был награжден призом имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Василия Уткина из РФ.

Российские журналисты писали, что у Уткина было серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2023 году у него диагностировали атеросклероз.

Также мы сообщали, что умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

В июле минувшего года стало известно, что Фоменко лечится от онкологии. Позже он подтвердил тяжелую болезнь.

В чемпионате Украины Фоменко тренировал "Динамо", с которым выиграл чемпионский титул в 1993 году, "Борисфен", "Металлист", "ЦСКА Киев", "Металлург" Запорожье и "Таврию". С 2012 по 2016 год возглавлял сборную Украины, которую вывел на Евро-2016.