Сегодня в Одессе умер известный украинский предприниматель сирийского происхождения 61-летний Аднан Киван.

Об этом сообщает его компания Kadorr Group.

У него была онкология.

По мусульманским канонам умершего хоронят в день смерти, до захода солнца. Поэтому похороны бизнесмена пройдут сегодня на Западном кладбище Одессы в мусульманском секторе.

Киван при жизни был известен в Одессе как крупнейший застройщик – в городе ему принадлежит более 46 жилищных комплексов, нескольких бизнес- и торговых центров, а также Арабский культурный центр на улице Ришельевской.

Кроме этого Киван вкладывался в масс-медиа – владел известным городским телеканалом "7 канал", а в 2018 году купил столичную газету "Kyiv Post".

В одесских бизнес- и политических кругах Аднан Киван был также известен как крупный финансист различных партий, а также запомнился долгим и жестким конфликтом с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

В медийном поле этот конфликт отображался в виде обвинений со стороны Труханова в адрес Кивана в незаконной застройке и в виде обвинений со стороны Кивана в адрес Труханова в коррупции.

Впрочем, конфликтовали они не всегда. Еще 10 лет назад у них были очень хорошие отношения.

Но точкой раздора стала политика – в 2015 году Геннадий Труханов вступил в конфликт с тогдашним главой ОГА Михаилом Саакашвили.

В 2015 году Саакашвили выдвинул на выборы городского головы своего заместителя – Сашу Боровика. Который, впрочем, проиграл выборы Труханову. Киван оказал мощнейшую финансовую поддержку как самому Саакашвили, так и Боровику, с которым боролся одесский мэр.

Что и послужило причиной острого конфликта Кивана и Труханова.

Причем с уходом Саакашвили и его команды с политической арены Одессы, конфликт этот не окончился – бизнесмен и мэр продолжали обвинять друг друга через свои медиа-ресурсы во всех возможных грехах.

Также Киван финансово поучаствовал в президентских и парламентских выборах 2019 года, спонсировав штаб самого Владимира Зеленского, а также десятки кандидатов от партии "СН" в депутаты Верховной Рады (которые, зачастую, по мажоритарным округам в Одессе конкурировали с людьми Труханова).

Оказал покойный бизнесмен поддержку "Слуге Народа" и на выборах в Одесский горсовет в 2020 году.

Однако, как говорят источники "Страны" в одесских политкругах, с начала 2021 года из-за тяжелого онкологического заболевания Киван Аднан постепенно начал отходить от дел. В том числе и гораздо меньше внимания стал уделять политическим вопросам.

"С развитием болезни Киван Аднан сосредоточился на подготовке наследника своей бизнес-империи – сына Руслана Кивана, который за несколько последних лет стал совладельцем всех активов и недвижимости отца. Руслан Киван показал себя способным управленцем и бизнесменом. Однако такими как отец связями в политических кругах он не обладает. Да и времена после начала вторжения РФ стали другие - для бизнесменов политика теперь не актив, а пассив, за который может в любой момент "прилететь" от властей и силовиков", - говорит "Стране" источник.