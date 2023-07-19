В среду, 19 июля, с мэра Одессы Геннадия Труханова сняли электронный браслет.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

"Городской голова Одессы Геннадий Труханов избавился от порядком надоевшего ему электронного браслета, который он был вынужден носить как подозреваемый по так называемому "делу Краяна", - говорится в сообщении.

"Думская" со ссылкой на источники сообщает, что САП не ходатайствовала о продлении меры пресечения, поэтому она автоматически перестала действовать по истечению двух месяцев.

Напомним, в начале мая Труханова арестовали, вскоре после этого он вышел под залог. Как выяснилось позже, за мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13,42 миллионов гривен. Это сделал депутат одесского горсовета из промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

Мы также писали, что киевский городской голова Виталий Кличко заступился за взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр Одессы проходит по делу о продаже городу по завышенной цене бывшего административного здания завода "Краян". Подробно его дело "Страна" разбирала здесь.